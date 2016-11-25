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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В СБУ не исключают, что задержания в Крыму являются неудачными попытками вербовки украинцев

Киев • УНН

 • 7192 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Служба безопасности Украины не исключает, что все задержания, которые проводят российские спецслужбы сегодня в Крыму, являются неудачными попытками вербовки украинцев. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает УНН.

В СБУ не исключают, что задержания в Крыму являются неудачными попытками вербовки украинцев

"На сегодняшний день наша служба не исключает, что все те громкие задержания, о которых рапортует российское ФСБ из Крыма, что на самом деле это просто неудачные попытки вербовок граждан Украины. И для того, чтобы показать свою силу, российские спецслужбы реализуют те угрозы, которые они высказывают нашим гражданам во время пребывания на территории Автономной Республики Крым ", - сказал он.

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