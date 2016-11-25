В СБУ не исключают, что задержания в Крыму являются неудачными попытками вербовки украинцев

"На сегодняшний день наша служба не исключает, что все те громкие задержания, о которых рапортует российское ФСБ из Крыма, что на самом деле это просто неудачные попытки вербовок граждан Украины. И для того, чтобы показать свою силу, российские спецслужбы реализуют те угрозы, которые они высказывают нашим гражданам во время пребывания на территории Автономной Республики Крым ", - сказал он.