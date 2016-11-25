В СБУ не исключают, что задержания в Крыму являются неудачными попытками вербовки украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Служба безопасности Украины не исключает, что все задержания, которые проводят российские спецслужбы сегодня в Крыму, являются неудачными попытками вербовки украинцев. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает УНН.
"На сегодняшний день наша служба не исключает, что все те громкие задержания, о которых рапортует российское ФСБ из Крыма, что на самом деле это просто неудачные попытки вербовок граждан Украины. И для того, чтобы показать свою силу, российские спецслужбы реализуют те угрозы, которые они высказывают нашим гражданам во время пребывания на территории Автономной Республики Крым ", - сказал он.