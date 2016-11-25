У СБУ не виключають, що затримання в Криму є невдалими спробами вербування українців

“На сьогоднішній день наша Служба не виключає, що всі ті голосні затримання, про які рапортує російське ФСБ з Криму, що, насправді, це просто невдалі спроби вербовок громадян України. І для того, щоб показати свою силу, російські спецслужби реалізують ті погрози, які вони висловлюють нашим громадянам під час перебування на території Автономної Республіки Крим”, — сказав він.