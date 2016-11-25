У СБУ не виключають, що затримання в Криму є невдалими спробами вербування українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Служба безпеки України не виключає, що всі затримання, які проводять російські спецслужби сьогодні в Криму, є невдалими спробами вербування українців. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.
“На сьогоднішній день наша Служба не виключає, що всі ті голосні затримання, про які рапортує російське ФСБ з Криму, що, насправді, це просто невдалі спроби вербовок громадян України. І для того, щоб показати свою силу, російські спецслужби реалізують ті погрози, які вони висловлюють нашим громадянам під час перебування на території Автономної Республіки Крим”, — сказав він.