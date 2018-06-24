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В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобиль

В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобиль

Киев  •  УНН

 • 11038 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Женщины в Саудовской Аравии отныне могут управлять автомобилем, не опасаясь наказаний и штрафов. Сегодня вступает в силу декрет короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отмене запрета на вождение транспорта для жительниц королевства, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Согласно постановлению, начиная с 24 июня саудовские автомобилистки становятся полноправными участницами дорожного движения. По сей день Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовали подобные ограничения, а нарушительницы жестоко наказывались.

До вступления решения в силу женщины посещали организованные для них профильные мастер-классы, форумы, автосалоны, курсы вождения. При этом их интерес не ограничивался только легковыми автомобилями, теперь они также могут управлять большегрузными машинами, мотоциклами и другими видами наземного транспорта.

В преддверии отмены запрета на вождение в Саудовской Аравии приняли закон, защищающий права женщин. В частности, запрещается размещать фотографии автомобилисток, нарушителям грозит штраф более 130 тысяч долларов или год тюрьмы. Кроме того, вне закона оказались любые публикации, в том числе в социальных сетях, порочащие честь жительниц королевства. Эти меры призваны обезопасить женщин-водителей от неприятностей во время самостоятельных путешествий.

Как сообщал УНН, Трамп сравнил аэропорты США с воздушными гаванями стран третьего мира.

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