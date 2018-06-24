У Саудівській Аравії жінкам дозволили водити автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Жінки в Саудівській Аравії відтепер можуть управляти автомобілем, не побоюючись покарань і штрафів. Сьогодні вступає в силу декрет короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда про скасування заборони на водіння транспорту для мешканок королівства, інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Згідно з постановою, починаючи з 24 червня саудівські автомобілістки стають повноправними учасницями дорожнього руху. До цього дня Саудівська Аравія залишалася єдиною в світі країною, де діяли подібні обмеження, а порушниці жорстоко каралися.
До набуття рішенням чинності жінки відвідували організовані для них профільні майстер-класи, форуми, автосалони, курси водіння. При цьому їх інтерес не обмежувався тільки легковими автомобілями, відтепер вони також можуть управляти великовантажними машинами, мотоциклами та іншими видами наземного транспорту.
Напередодні скасування заборони на водіння в Саудівській Аравії прийняли закон, що захищає права жінок. Зокрема, забороняється розміщувати фотографії автомобілісток, порушникам загрожує штраф понад 130 тисяч доларів або рік в’язниці. Крім того, поза законом опинилися будь-які публікації, в тому числі в соціальних мережах, що порочать честь мешканок королівства. Ці заходи покликані убезпечити жінок-водіїв від неприємностей під час самостійних подорожей.
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