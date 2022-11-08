В Санкт-Петербурге прозвучали сирены: взялись проверять систему оповещения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В российском городе Санкт-Петербург прозвучали сирены, российские паблики сообщают о проверке системы оповещения, пишет УНН.
Детали
"В Санкт-Петербурге проверяют систему оповещения, звучат сирены", – сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на подписчиков.
Как пишут росСМИ, ранее власти предупреждали, что сегодня с 10:35 до 11:00 будет проверка готовности системы оповещения.
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