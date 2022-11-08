В Санкт-Петербурге прозвучали сирены: взялись проверять систему оповещения

Детали

"В Санкт-Петербурге проверяют систему оповещения, звучат сирены", – сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на подписчиков.

Как пишут росСМИ, ранее власти предупреждали, что сегодня с 10:35 до 11:00 будет проверка готовности системы оповещения.

Дополнение

В Москве в июле в одном из районов включили сигналы тревоги: говорят, случайно.