У Санкт-Петербурзі пролунали сирени: взялися перевіряти систему оповіщення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У російському місті Санкт-Петербург пролунали сирени, російські пабліки повідомляють про перевірку системи оповіщення, пише УНН.
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"У Санкт-Петербурзі перевіряють систему оповіщення, звучать сирени", - повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на підписників.
Як пишуть росЗМІ, раніше влада попереджала, що сьогодні з 10:35 до 11:00 буде перевірка готовності системи оповіщення.
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