У Санкт-Петербурзі пролунали сирени: взялися перевіряти систему оповіщення

Деталі

"У Санкт-Петербурзі перевіряють систему оповіщення, звучать сирени", - повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на підписників.

Як пишуть росЗМІ, раніше влада попереджала, що сьогодні з 10:35 до 11:00 буде перевірка готовності системи оповіщення.

Доповнення

У Москві у липні в одному з районів увімкнули сигнали тривоги: кажуть, випадково.