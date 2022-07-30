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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 30337 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Москві в одному з районів увімкнули сигнали тривоги: кажуть, випадково

У Москві в одному з районів увімкнули сигнали тривоги: кажуть, випадково

Київ • УНН

 • 217379 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. В одному з районів Москви у рф близько 20 хвилин лунали сигнали тривоги, пишуть росЗМІ та пабліки, інформує УНН.

Деталі

"Сирена цивільної оборони налякала москвичів. Близько 20 хвилин у столичному районі Мар'їна Роща, за словами підписників "Бази", лунали звуки тривоги. Зазвичай сирену включають для екстреного оповіщення населення про небезпеку, що наближається, або (зрідка і ненадовго), коли хочуть перевірити її роботу. Щоправда, цього разу, за даними джерела, сирену в московському районі включили випадково", - зазначає Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що співробітники МНС намагалися її відключити.

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