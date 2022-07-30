У Москві в одному з районів увімкнули сигнали тривоги: кажуть, випадково
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В одному з районів Москви у рф близько 20 хвилин лунали сигнали тривоги, пишуть росЗМІ та пабліки, інформує УНН.
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"Сирена цивільної оборони налякала москвичів. Близько 20 хвилин у столичному районі Мар'їна Роща, за словами підписників "Бази", лунали звуки тривоги. Зазвичай сирену включають для екстреного оповіщення населення про небезпеку, що наближається, або (зрідка і ненадовго), коли хочуть перевірити її роботу. Щоправда, цього разу, за даними джерела, сирену в московському районі включили випадково", - зазначає Telegram-канал Baza.
Повідомляється, що співробітники МНС намагалися її відключити.