В Москве в одном из районов включились сигналы тревоги: говорят, случайно

Детали

"Сирена гражданской обороны напугала москвичей. Около 20 минут в столичном районе Марьина Роща, по словам подписчиков "Базы", звучали звуки тревоги. Обычно сирену включают для экстренного оповещения населения о приближающейся опасности, либо (изредка и ненадолго), когда хотят проверить ее работу. Правда, на этот раз, по данным источника, сирена в московском районе была включена случайно", - отмечает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что сотрудники МЧС пытались ее отключить.