В Москве в одном из районов включились сигналы тревоги: говорят, случайно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В одном из районов Москвы в рф около 20 минут звучали сигналы тревоги, пишут росСМИ и паблики, информирует УНН.
Детали
"Сирена гражданской обороны напугала москвичей. Около 20 минут в столичном районе Марьина Роща, по словам подписчиков "Базы", звучали звуки тревоги. Обычно сирену включают для экстренного оповещения населения о приближающейся опасности, либо (изредка и ненадолго), когда хотят проверить ее работу. Правда, на этот раз, по данным источника, сирена в московском районе была включена случайно", - отмечает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что сотрудники МЧС пытались ее отключить.