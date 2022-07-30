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09:00 • 17925 просмотра

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14 марта, 19:57 • 106877 просмотра

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14 марта, 14:57 • 140027 просмотра

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14 марта, 14:16 • 139224 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Москве в одном из районов включились сигналы тревоги: говорят, случайно

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. В одном из районов Москвы в рф около 20 минут звучали сигналы тревоги, пишут росСМИ и паблики, информирует УНН.

Детали

"Сирена гражданской обороны напугала москвичей. Около 20 минут в столичном районе Марьина Роща, по словам подписчиков "Базы", звучали звуки тревоги. Обычно сирену включают для экстренного оповещения населения о приближающейся опасности, либо (изредка и ненадолго), когда хотят проверить ее работу. Правда, на этот раз, по данным источника, сирена в московском районе была включена случайно", - отмечает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что сотрудники МЧС пытались ее отключить.

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