В самопровозглашенном Приднестровье отреагировали на запрет Украины на въезд автомобилей с номерами "республики"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Киев “уведомил Тирасполь” о вступлении в силу запрета на въезд и транзит через территорию страны автомобилей с номерными знаками Приднестровья. Об этом информирует в среду пресс-служба МИД непризнанной “республики”, пишет УНН.
Детали
“В Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики поступила информация о том, что с сегодняшнего дня Украина запретила въезд и передвижение через свою территорию транспортных средств с государственными номерными знаками Приднестровья”, — говорится в сообщении.
Так называемый “МИД” назвал ограничение якобы деструктивной мерой, нарушающей базовые принципы переговорного процесса между Молдовой и Приднестровьем. “Подобная мера повлечет гуманитарные и социально-экономические издержки для жителей Приднестровья”, — говорят в министерстве.
Ответственность за это, по мнению Тирасполя, лежит якобы как на Молдове, которая была инициатором изменений, так и на Украине. В этой ситуации “МИД Приднестровья” обратился к участникам переговорного формата “5+2” (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США) с предложением о скорейшем проведении консультаций относительно складывающейся ситуации.
Ранее
Украина запретила въезд автомобилей с номерами самопровозглашенного Приднестровья.
В МВД Украины сообщили, что: “В соответствии с поручением Кабинета Министров Украины и ноты Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и т.н. нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова”.
Местный телеканал TSV сообщил, что на границе с Украиной был остановлен ряд пассажирских автобусов, направлявшихся в Одессу.