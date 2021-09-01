У самопроголошеному Придністров'ї відреагували на заборону України на в'їзд автомобілів з номерами "республіки"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Київ “повідомив Тирасполь” про набуття чинності заборони на в’їзд і транзит через територію країни автомобілів з номерними знаками Придністров’я. Про це інформує в середу пресслужба МЗС невизнаної “республіки”, пише УНН.
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“До Міністерства закордонних справ Придністровської Молдавської Республіки надійшла інформація про те, що з сьогоднішнього дня Україна заборонила в’їзд і пересування через свою територію транспортних засобів з державними номерними знаками Придністров’я”, — йдеться в повідомленні.
Так зване “МЗС” назвало обмеження нібито деструктивною мірою, що порушує базові принципи переговорного процесу між Молдовою і Придністров’ям. “Подібний захід спричинить гуманітарні та соціально-економічні витрати для жителів Придністров’я”, — говорять в міністерстві.
Відповідальність за це, на думку Тирасполя, лежить нібито як на Молдові, яка була ініціатором змін, так і на Україні. У цій ситуації “МЗС Придністров’я” звернулося до учасників переговорного формату “5+2” (Молдова, Придністров’я, ОБСЄ, Росія, Україна і спостерігачі від ЄС і США) з пропозицією про швидке проведення консультацій щодо ситуації, що склалася.
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Україна заборонила в’їзд автомобілів з номерами самопроголошеного Придністров’я.
У МВС України повідомили, що: “Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ України з 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та т.зв. нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Республіки Молдова”.
Місцевий телеканал TSV повідомив, що на кордоні з Україною був зупинений ряд пасажирських автобусів, які прямували до Одеси.