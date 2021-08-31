Україна заборонила в'їзд автомобілів з номерами самопроголошеного Придністров'я

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. З 1 вересня придністровські авто зможуть в’їхати до України тільки за наявністю реєстраційних номерних знаків узгодженого зразка. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Цитата

“Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ України з 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та т.зв. нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Республіки Молдова”, — сказано у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, транспортним засобам з Придністровського регіону Республіки Молдова з іншими реєстраційними номерами буде заборонено рух через державний кордон для в’їзду в Україну та/або транзитного переміщення територією України механічних транспортних засобів. Також відомо, що Державною прикордонною службою України було уточнено всі питання взаємодії щодо порядку відмови у пропуску зазначених транспортних засобів. Про дані зміни по лінії прикордонно-представницького апарату інформація була доведена молдовській стороні.

Додамо

Порядок здійснення обліку, реєстрації та декларування транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон, регулюється митним законодавством України.

Нагадаємо

Ще у лютому повідомлялося, що Україна планує заборонити в’їзд авто з номерами Придністров’я. “... були підтверджені домовленості щодо допуску з 1 вересня 2021 року до участі у міжнародному дорожньому русі автомобілів з Придністров’я тільки за наявності номерних знаків нейтрального зразка і наклейки „MD“ на склі, на додаток до транспортних засобів, зареєстрованих відповідно до законодавства Республіки Молдова”, — йшлося в повідомленні.

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