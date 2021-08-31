Украина запретила въезд автомобилей с номерами самопровозглашенного Приднестровья
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. С 1 сентября приднестровские авто смогут въехать в Украину только при наличии регистрационных номерных знаков согласованного образца. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
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“В соответствии с поручением Кабинета Министров Украины и ноты Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и т.н. нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова”, — говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, транспортным средствам из Приднестровского региона Республики Молдова с другими регистрационными номерами будет запрещено движение через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств. Также известно, что Государственной пограничной службой Украины были уточнены все вопросы взаимодействия по порядку отказа в пропуске указанных транспортных средств. О данных изменениях по линии погранично-представительского аппарата информация была доведена молдавской стороне.
Добавим
Порядок осуществления учета, регистрации и декларирования транспортных средств, перемещаемых через государственную границу, регулируется таможенным законодательством Украины.
Напомним
Еще в феврале сообщалось, что Украина планирует запретить въезд авто с номерами Приднестровья. “... были подтверждены договоренности о допуске с 1 сентября 2021 года к участию в международном дорожном движении автомобилей с Приднестровья только при наличии номерных знаков нейтрального образца и наклейки „MD“ на стекле, в дополнение к транспортным средствам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Молдова”, — говорилось в сообщении.