В румынском аэропорту провели эвакуацию из-за отравляющего вещества
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В аэропорту румынского города Сибиу обнаружено отравляющее вещество, пассажиры и провожающие были эвакуированы, передает УНН со ссылкой на румынские СМИ.
“Было обнаружено вещество, которое вызывало раздражение, давление в дыхательных путях и глазах”, — сообщает телеканал DIGI24.
Уточняется, что совместно с учреждениями, участвующими в управлении такими ситуациями, в аэропорте города Сибиу было решено принять меры по эвакуации.
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“В общей сложности около 400 человек. Ни один человек не нуждается в медицинской помощи”, — передает News.ro.
В аэропорту объяснили, что спрей был обнаружен транспортной полицией.
“После определения вещества, работа аэропорта будет возобновлена”, — резюмирует DIGI24.
Отметим, что официальные лица аэропорта Сибиу заявили, что на данный момент отмененных рейсов нет, но они будут отложены.