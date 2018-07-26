У румунському аеропорту провели евакуацію через отруйної речовини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В аеропорту румунського міста Сібіу виявлено отруйну речовину, пасажири і проводжаючі були евакуйовані, передає УНН з посиланням на румунські ЗМІ.
"Було виявлено речовину, яка викликала роздратування, тиск в дихальних шляхах і очах", - повідомляє телеканал DIGI24.
Уточнюється, що спільно з установами, які беруть участь в управлінні такими ситуаціями, в аеропорту міста Сібіу було вирішено вжити заходів щодо евакуації.
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"В цілому близько 400 осіб. Жодна людина не має потреби в медичній допомозі", - передає News.ro.
В аеропорту пояснили, що спрей був виявлений транспортної поліцією.
"Після визначення речовини, робота аеропорту буде відновлена", - резюмує DIGI24.
Відзначимо, що офіційні особи аеропорту Сібіу заявили, що на даний момент скасованих рейсів немає, але вони будуть відкладені.