В Румынии произошло землетрясение, угрозы для населения Украины не несет

Детали

"25 октября 2023 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Румынии, магнитудой 4,0 (по шкале Рихтера). Источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, 127 км от границы с Украиной на глубине 131 км. Землетрясение не несет угрозы для населения Украины", - говорится в сообщении.

Как указано, колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Дополнение

Последнее мощное землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 17 июня 2023 года с магнитудой 4,1 (по шкале Рихтера).