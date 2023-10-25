В Румынии произошло землетрясение, угрозы для населения Украины не несет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Утром 25 октября зарегистрировано землетрясение с территории Румынии, за 127 км от границы с Украиной, и землетрясение не несет угрозы для населения Украины, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.
Детали
"25 октября 2023 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Румынии, магнитудой 4,0 (по шкале Рихтера). Источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, 127 км от границы с Украиной на глубине 131 км. Землетрясение не несет угрозы для населения Украины", - говорится в сообщении.
Как указано, колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Дополнение
Последнее мощное землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 17 июня 2023 года с магнитудой 4,1 (по шкале Рихтера).