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У Румунії стався землетрус, загрози для населення України не несе

Київ • УНН

 • 147138 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Вранці 25 жовтня зареєстровано землетрус з території Румунії, за 127 км від кордону з Україною, і землетрус не несе загрози для населення України, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.

У Румунії стався землетрус, загрози для населення України не несе

Деталі

"25 жовтня 2023 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Румунії, магнітудою 4,0 (за шкалою Ріхтера). Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, 127 км від кордону з Україною на глибині 131 км. Землетрус не несе загрози для населення України", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Доповнення

Останній потужний землетрус з району гір Вранча був зареєстрований 17 червня 2023 року з магнітудою 4,1 (за шкалою Ріхтера).

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