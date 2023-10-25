У Румунії стався землетрус, загрози для населення України не несе
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Вранці 25 жовтня зареєстровано землетрус з території Румунії, за 127 км від кордону з Україною, і землетрус не несе загрози для населення України, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.
Деталі
"25 жовтня 2023 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Румунії, магнітудою 4,0 (за шкалою Ріхтера). Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, 127 км від кордону з Україною на глибині 131 км. Землетрус не несе загрози для населення України", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Доповнення
Останній потужний землетрус з району гір Вранча був зареєстрований 17 червня 2023 року з магнітудою 4,1 (за шкалою Ріхтера).