В Румынии произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 18 марта. УНН. В Румынии в районе Вранча, который расположен возле юэной части Украины и границы Республики Молдова. Землетрясение произошло около 5 утра, сила толчков достигала 3,5 балла по шкале Рихтера, передает УНН со ссылкой на румынские СМИ.
Сообщается, что в южной части Румынии произошло сильное землетрясение, в 4:47, в районе Вранча.
Отметим, что сейсмическая активность ощущалась в Ковасной (30 км от Эпицентр), Тыргу Секуеск (52 километра).
По данным, Национального института исследований и разработок по вопросам физики Земли (INCDFP), сила сейсмической активности достигала 3,5 баллов по шкале Рихтера.
Напомним, в воскресенье, 17 марта, на территории полуострова Ломбок (Индонезия) произошло мощное землетрясение магнитудой 5,5.