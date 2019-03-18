В Румынии произошло сильное землетрясение

Сообщается, что в южной части Румынии произошло сильное землетрясение, в 4:47, в районе Вранча.



Отметим, что сейсмическая активность ощущалась в Ковасной (30 км от Эпицентр), Тыргу Секуеск (52 километра).



По данным, Национального института исследований и разработок по вопросам физики Земли (INCDFP), сила сейсмической активности достигала 3,5 баллов по шкале Рихтера.



Напомним, в воскресенье, 17 марта, на территории полуострова Ломбок (Индонезия) произошло мощное землетрясение магнитудой 5,5.