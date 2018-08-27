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В Румынии на сентябрь назначили избрание нового антикоррупционного прокурора

Киев • УНН

 • 8810 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министерство юстиции Румынии во второй раз проводит конкурс на должность главного антикоррупционного прокурора страны. В начале сентября будут объявлены окончательные результаты, сообщает УНН со ссылкой на Digi24.

В Румынии на сентябрь назначили избрание нового антикоррупционного прокурора

На должность главного антикоррупционного прокурора Румынии претендует шесть кандидатов.

"Я знаю некоторых из них, я знаю их профессиональный путь и этический уровень. Сейчас мы на этапе исследования документов ... Ожидаем этапа интервью, потом будем оценивать, после чего объявим результат", - цитирует министра юстиции страны Тудорела Тоадера издание News.ro.

Добавим, конкурс на пост главного антикоррупционного прокурора страны проводится во второй раз, поскольку кандидаты, претендовавшие на эту должность в июле, не прошли отбор.

Заявка подавались до 24 августа 2018 года. С 3-5 сентября кандидаты пройдут интервью с министром юстиции, а 6 сентября минюст страны объявит, кто станет главным антикоррупционным прокурором.

Напомним, Конституционный суд Румынии обязал президента страны Клауса Йоханниса уволить главного прокурора Лауру Кодруц Кьовеши с должности главного антикоррупционного прокурора по требованию министра юстиции Тудорела Тоадера.

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