У Румунії на вересень призначили обрання нового антикорупційного прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністерство юстиції Румунії вдруге проводить конкурс на посаду головного антикорупційного прокурора країни. На початку вересня будуть оголошені кінцеві результати, повідомляє УНН з посиланням на Digi24.
На посаду головного антикорупційного прокурора Румунії претендує шість кандидатів.
"Я знаю деяких із них, я знаю їх професійний шлях та етичний рівень. Зараз ми на етапі розгляду документів… Очікуємо етапу інтерв'ю, потім будемо оцінювати, після чого оголосимо результат", - цитує міністра юстиції країни Тудорела Тоадера видання News.ro.
Додамо, конкурс з обрання головного антикорупційного прокурора країни проводиться вдруге, оскільки кандидати, що претендували на цю посаду в липні, не пройшли відбір.
Заявка подавалися до 24 серпня 2018 року. З 3-5 вересня кандидати пройдуть інтерв'ю з міністром юстиції, а 6 вересня мін'юст країни оголосить, хто стане головним антикорупційним прокурором.
Нагадаємо, конституційний суд Румунії зобов'язав президента країни Клауса Йоханніса звільнити головного прокурора Лауру Кодруцу Кьовеші з посади головного антикорупційного прокурора за вимогою міністра юстиції Тудорела Тоадера.