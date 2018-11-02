В РПЦ представителя Константинополя назвали душевнобольным из-за заявления об УПЦ МП

"Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или направлением его на обучение в одну из семинарий нашей Церкви", - написал священник.

Ранее архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, доктор богословия, который занимается украинской проблематикой, архиепископ Тельмиский Иов (Геча) в интервью украинской службе BBC заявил, что отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине.

"С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине согласно этому решению синода де-факто является архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования", - сказал он.

Как сообщал УНН, по словам Иова, Вселенский патриархат принял принципиальное решение предоставить Украинской православной церкви автономию во время апрельской встречи с президентом Петром Порошенко.