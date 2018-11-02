У РПЦ представника Константинополя назвали душевнохворим через заяву про УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прес-секретар патріарха Кирила священик Олександр Волков у грубій формі відреагував на слова архієпископа Константинопольської православної церкви Іова (Гечі) про те, що УПЦ МП в Україні припинила існування після рішень Константинопольського синоду. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Звучать дуже тривожні заяви архієпископа Іова (Гечі). Ми серйозно стурбовані станом його душевного і духовного здоров’я. При необхідності ми готові допомогти побратимові з лікуванням або з направленням його на навчання в одну із семінарій нашої Церкви”, — написав священник.
Раніше архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков, доктор богослов’я, який займається українською проблематикою, архієпископ Тельміський Іов (Геча) в інтерв’ю українській службі BBC заявив, що скасуванням акту 1686 року скасована адміністрація Московською церквою Київської митрополії і всіх єпархій в Україні.
“З канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує. Всі архієреї тепер в Україні згідно з цим рішенням синоду де-факто є архієреями Вселенського престолу, і вони тепер мають чекати директиви Вселенського патріархату щодо свого подальшого функціонування”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, за словами Іова, Вселенський патріархат прийняв принципове рішення надати Українській православній церкві автономію під час квітневої зустрічі із Президентом Петром Порошенком.