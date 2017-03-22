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В развитых странах 300 млн человек живут за чертой бедности - ООН

В развитых странах 300 млн человек живут за чертой бедности - ООН

Киев • УНН

 • 10870 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Несмотря на значительные достижения в улучшении условий жизни людей и расширения доступа к основным социальным услугам, сегодня даже в промышленно развитых странах бедными остаются 300 млн. человек, передает УНН со ссылкой на центр новостей Организации Объединенных Наций.

"На сегодняшний день в промышленно развитых государствах более 300 млн людей живут за чертой бедности", - говорится в докладе Программы развития ООН (ПРООН) о человеческом потенциале, обнародованном в Стокгольме.

Частью доклада является рейтинг государств по индексу развития человека. По этому показателю, пятерку государств с самым высоким уровнем человеческого развития составляют Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия и Дания. США находятся на десятой позиции.

Среди стран СНГ Россия находится на 49-м месте, Беларусь – на 52-м, Казахстан – на 56-м, Грузия – на 70-м и Азербайджан – на 78-ом. Украина и Армения поделили между собой 84 место.

Основными показателями, по которым составляется рейтинг, - это ожидаемая продолжительность жизни, продолжительность обучения и валовой национальный доход на душу населения.

Также учитываются данные об уровне социальной защищенности, показатели здоровья и культурного развития населения, состояния преступности, охраны окружающей среды и участия граждан в принятии решений.

Напомним, Украина упала на 29 позиций в рейтинге развития ООН .

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