У розвинених країнах 300 млн осіб живуть за межею бідності – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Попри значні досягнення у покращенні умов життя людей та розширення доступу до основних соціальних послуг, сьогодні навіть у промислово розвинених країнах бідними залишаються 300 млн. чоловік, передає УНН з посиланням на центр новин Організації об’єднаних націй.
“На сьогоднішній день в промислово розвинених державах понад 300 мільйонів людей живуть за межею бідності”, - йдеться у доповіді програми розвитку ООН (ПРООН) про людський потенціал, оприлюдненій у Стокгольмі.
Частиною доповіді є рейтинг держав за індексом розвитку людини. За цим показником, п'ятірку держав з найвищим рівнем людського розвитку складають Норвегія, Австралія, Швейцарія, Німеччина і Данія. США знаходяться на десятій позиції.
Серед країн СНД Росія перебуває на 49-му місці, Білорусь – на 52-му, Казахстан – на 56-му, Грузія – на 70-му та Азербайджан – на 78-му. Україна та Вірменія поділили між собою 84 місце.
Основними показниками, за якими складається рейтинг, – це очікувана тривалість життя, тривалість навчання та валовий національний дохід на душу населення.
Також враховуються дані про рівень соціальної захищеності, показники здоров'я і культурного розвитку населення, стану злочинності, охорони навколишнього середовища та участі громадян в ухваленні рішень.
Нагадаємо, Україна впала на 29 позицій в рейтингу розвитку ООН.