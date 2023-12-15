У россии нет планов вести войну против Украины в 2025 году - Буданов

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что у России нет планов относительно боевых действий в 2025 году. Об этом он заявил на дискуссионной панели "Новая страна", передает УНН.

Могу вам одно сказать: планов вести войну в 2025 году российская федерация по состоянию на сейчас не имеет. Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет. Они так же имеют проблемы. Проблемы не так с поддержкой общества, потому что мнение рядового россиянина мало кого интересует. Вопрос в ресурсах, потому что эта война очень дорогая. И ресурсы там не являются неограниченными. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужой счет, а они - за свой. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво. - заявил Кирилл Буданов.

Напомним

Российский диктатор Путин заявил, что война россии в Украине закончится, когда будут достигнуты цели денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины.

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