У россии нет планов вести войну против Украины в 2025 году - Буданов
Киев • УНН
Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Украины, заявляет, что Россия пока не имеет планов военных действий против Украины в 2025 году, ссылаясь на ограниченность ресурсов как на сдерживающий фактор. Путин настаивает на том, что война России будет продолжаться до тех пор, пока Украина не будет денацифицирована и не станет нейтральной.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что у России нет планов относительно боевых действий в 2025 году. Об этом он заявил на дискуссионной панели "Новая страна", передает УНН.
Могу вам одно сказать: планов вести войну в 2025 году российская федерация по состоянию на сейчас не имеет. Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет. Они так же имеют проблемы. Проблемы не так с поддержкой общества, потому что мнение рядового россиянина мало кого интересует. Вопрос в ресурсах, потому что эта война очень дорогая. И ресурсы там не являются неограниченными. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужой счет, а они - за свой. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво.
Напомним
Российский диктатор Путин заявил, что война россии в Украине закончится, когда будут достигнуты цели денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины.
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У россии нет планов вести войну против Украины в 2025 году - Буданов
Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Украины, заявляет, что Россия пока не имеет планов военных действий против Украины в 2025 году, ссылаясь на ограниченность ресурсов как на сдерживающий фактор. Путин настаивает на том, что война России будет продолжаться до тех пор, пока Украина не будет денацифицирована и не станет нейтральной.
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