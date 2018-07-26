В "Роскосмосе" продолжились чистки: задержали еще одного начальника
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Сотрудники российских правоохранительных органов задержали гендиректора организации "Роскосмоса" - НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, который стал фигурантом дела о мошенничестве. Об этом сообщили в российской госкорпорации, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Подтверждаем эту информацию", - сказали в пресс-службе "Роскосмоса", отвечая на соответствующий вопрос.
В российской госкорпорации также сообщили, что вместе с ним задержана руководитель дирекции правового обеспечения НПО им. Лавочкина Екатерина Аверьянова.
В четверг может быть подано ходатайство об их аресте, уточнили в пресс-службе.
Ранее в госкорпорации сообщили, что Лемешевский написал заявление об увольнении со 2 августа, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Напомним, в рамках уголовного дела относительно госизмены в "Роскосмосе" арестовали двух подозреваемых.