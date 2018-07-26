У "Роскосмосі" продовжилися чистки: затримали ще одного начальника
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Співробітники російських правоохоронних органів затримали гендиректора організації "Роскосмосу" - НВО ім. Лавочкіна Сергія Лемешевського, який став фігурантом справи про шахрайство. Про це повідомили в російській держкорпорації, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Підтверджуємо цю інформацію", - сказали в прес-службі "Роскосмосу", відповідаючи на відповідне запитання.
У російській держкорпорації також повідомили, що разом з ним затримано керівника дирекції правового забезпечення НВО ім. Лавочкіна Катерину Авер'янову.
У четвер може бути подано клопотання про їх арешт, уточнили в прес-службі.
Раніше у держкорпорації повідомили, що Лемешевський написав заяву про звільнення з 2 серпня, щодо нього порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, у рамках кримінальної справи щодо державної зради у "Роскосмосі" заарештували двох підозрюваних.