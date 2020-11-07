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В российском Екатеринбурге хозяин квартиры расстрелял гостей и совершил самоубийство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В российском Екатеринбурге хозяин квартиры застрелил троих гостей и покончил с собой, пишет УНН со ссылкой на региональное управление СК России.

В Екатеринбурге в ночь на 7 ноября в квартире одного из домов на Социалистической улице обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями — трех мужчин и 18-летней девушки.

По предварительным данным, сообщило региональное управление СК, хозяин квартиры открыл огонь по своим гостям из охотничьего карабина, после чего покончил с собой.

В квартире находились еще две девушки — 17 и 16 лет. Старшая получила огнестрельное ранение, ей оказывается медицинская помощь, младшая — не пострадала.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сообщает издание Znak.com, рассказал, что хозяин квартиры — Дмитрий, 1986 года рождения, и двое его друзей — Антон, 1988 года рождения, и Олег, 1984 года рождения, познакомились с девушками в интернете и пригласили их в гости.

Хозяин квартиры, по предварительным данным, работал охранником в ЧОП. На него были зарегистрированы травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье “Сайга-20К”, из которого и стреляли по находившимся в квартире. Также сообщается, что ранее хозяин квартиры был судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.

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