У російському Єкатеринбурзі господар квартири розстріляв гостей та вчинив самогубство

У Єкатеринбурзі в ніч на 7 листопада в квартирі одного з будинків на Соціалістичній вулиці виявлені тіла чотирьох осіб з вогнепальними пораненнями — трьох чоловіків і 18-річної дівчини.

За попередніми даними, повідомило регіональне управління СК, господар квартири відкрив вогонь по своїм гостям з мисливського карабіна, після чого наклав на себе руки.

У квартирі перебували ще дві дівчини — 17 і 16 років. Старша отримала вогнепальне поранення, їй надається медична допомога, молодша — не постраждала.

Глава пресслужби ГУ МВС Росії по Свердловській області Валерій Горєлих, повідомляє видання Znak.com, розповів, що господар квартири — Дмитро, 1986 року народження, та двоє його друзів — Антон, 1988 року народження, і Олег, 1984 року народження, познайомилися з дівчатами в інтернеті і запросили їх у гості.

Господар квартири, за попередніми даними, працював охоронцем в ПОП. На нього були зареєстровані травматичний пістолет МР-80-13Т і мисливська гладкоствольна рушниця “Сайга-20К”, з якої і стріляли по тим, хто знаходився в квартирі. Також повідомляється, що раніше господар квартири був судимий за крадіжку.

Порушено кримінальну справу про вбивство двох і більше осіб.