В русском Курске раздался громкий взрыв

Детали

Как отмечают местные паблики и Telegram-каналы, взрыв слышали в районе Железнодорожного округа.

Местные жители пишут, что взрыв был слышен в районе Муриновки, а также добавляют, что были замечены три пожарные машины, направлявшиеся в сторону Подшипзавода.

Местные власти информацию о взрывах не сообщали.

Добавим

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