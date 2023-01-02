В русском Курске раздался громкий взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. 2 января, поздно вечером в русском Курске раздался громкий взрыв. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.
Детали
Как отмечают местные паблики и Telegram-каналы, взрыв слышали в районе Железнодорожного округа.
Местные жители пишут, что взрыв был слышен в районе Муриновки, а также добавляют, что были замечены три пожарные машины, направлявшиеся в сторону Подшипзавода.
Местные власти информацию о взрывах не сообщали.
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