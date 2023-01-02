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У російському Курську пролунав гучний вибух

Київ • УНН

 • 2796390 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. 2 січня, пізно ввечері у російському Курську пролунав гучний вибух. Про це повідомляють місцеві пабліки, передає УНН.

У російському Курську пролунав гучний вибух

Деталі

Як зазначають місцеві пабліки та Telegram-канали, вибух чули у районі Залізничного округу.

Місцеві мешканці пишуть, що вибух було чути у районі Муринівки, а також додають, що було помічено три пожежні машини, які прямували у бік Підшипзаводу.

Місцева влада інформацію про вибухи не повідомляла.

Додамо

Так званий “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя михайло розвожаєв повідомив про збиття двох безпілотників над морем. В районі півострова працює ППО.

Губернатор Бєлгородській області рф вʼячеслав гладков “поскаржився” що у селі В’язове пролунала бавовна.

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