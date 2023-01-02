У російському Курську пролунав гучний вибух

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Як зазначають місцеві пабліки та Telegram-канали, вибух чули у районі Залізничного округу.

Місцеві мешканці пишуть, що вибух було чути у районі Муринівки, а також додають, що було помічено три пожежні машини, які прямували у бік Підшипзаводу.

Місцева влада інформацію про вибухи не повідомляла.

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