У російському Курську пролунав гучний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. 2 січня, пізно ввечері у російському Курську пролунав гучний вибух. Про це повідомляють місцеві пабліки, передає УНН.
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Як зазначають місцеві пабліки та Telegram-канали, вибух чули у районі Залізничного округу.
Місцеві мешканці пишуть, що вибух було чути у районі Муринівки, а також додають, що було помічено три пожежні машини, які прямували у бік Підшипзаводу.
Місцева влада інформацію про вибухи не повідомляла.
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