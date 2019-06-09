В России снова выразили надежду, что Международный суд отклонит иск Украины

"Российская сторона рассчитывает, что Международный суд ООН с должным вниманием отнесется к аргументам (российской стороны - ред) об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения надуманных обвинений и отклонит их к рассмотрению по существу", - говорится в "Сообщении для СМИ", который МИД России обнародовало после слушаний в Международном суде, произошедшие в предыдущие дни.

В тексте также повторена позиция России, которая называет позицию Украины "неубедительной", "абсурдной" или "необоснованной" и утверждает, что "продемонстрировала" это на слушаниях.

3-4 и 5-6 июня в Гааге в Нидерландах, где работает Международный суд, высший судебный орган в системе Организации Объединенных Наций, завершились очередные слушания по делу "Украина против Российской Федерации". Обе стороны по очереди изложили свои аргументы относительно того, имеет ли суд признать свою юрисдикцию в этом деле и перейти к ее рассмотрению по существу (как того хочет украинская сторона) или нет (чего добивается Россия). Теперь Международный суд должен принять решение по этому поводу, но точная дата этого еще не известна, суд обещает объявить ее "в надлежащее время".

Украинская сторона, со своей стороны, считает, что именно она убедительно доказала приемлемость рассмотрения в Международном суде ее иска о нарушении Россией двух международных конвенций, участниками которых являются оба государства: Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев поэтому надеется на положительное решение суда по юрисдикции и считает, что имеет хорошие шансы и на победу при рассмотрении дела по существу.

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Киев отмечает: на Донбассе, Россия, поддерживая вооруженных пророссийских сепаратистов, совершает террористические акты, нарушает Конвенцию о противодействии финансированию терроризма, а в Крыму Россия, притесняя крымских татар и украинцев, нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Предполагается, что решение о юрисдикции Международный суд вынесет где-то ближе к концу нынешнего года или в начале следующего. И, если оно будет положительным для Украины, рассмотрение по существу может продолжаться еще годами.

И даже если Международный суд в конце примет решение в пользу украинской стороны, оно само по себе не остановит агрессии России в Донбассе и не изменит факт оккупации Крыма. Решение этого суда формально обязательные для выполнения, но не существует инструментов, чтобы заставить к такому выполнения любую сторону. Но сам факт возможного решения Международного суда в пользу Украины усилил бы ее международную позицию в противостоянии российской агрессии.

Напомним, в Международном суде ООН подвели итоги слушаний "Украина против России".