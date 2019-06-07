Суд ООН спрогнозував строки щодо рішення за позовом України проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Міжнародний суд ООН повідомить сторони про рішення за позовом України проти РФ "у нормальний термін". Водночас, за прогнозами МЗС, рішення можна буде отримати вже до кінця року. Про це сказала журналістам після завершення сьогоднішніх слухань агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.
"Суд визначив, що повідомить сторони у нормальний термін. Тобто це вже для того, щоб вони повідомили, і коли винесуть рішення щодо попередніх заперечень Росії щодо юрисдикції, і щодо того, як будуть потім продовжуватись процедури", - пояснила Зеркаль.
Водночас, за її прогнозами, рішення щодо юрисдикції буде готове до кінця поточного року.
"Перші прогнози – ще до кінця року отримаємо рішення по юрисдикції", - додала вона.
Зі слів заступниці міністра, Росія не просто затягує даний судовий процес, але взагалі не хоче нести відповідальність по будь-якій протиправній дії, яку вона вчиняє.
"Тому вони вишукують будь-яку можливість, щоб уникнути відповідальності. Вся ця гра називається "злови мене, якщо зможеш". Якщо не зможеш, то ми будемо використовувати всі можливості, щоб уникнути будь-якої відповідальності. Ми не хочемо дати їм такої можливості. Ми сподіваємось, що суд пристане на нашу позицію щодо відхилення російських заперечень по нашому позову і перейде до розгляду справи по суті", - додала вона.
Нагадаємо, у п’ятницю Зеркаль на слуханнях у Міжнародному Суді ООН представила остаточні клопотання України.