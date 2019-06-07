Суд ООН спрогнозував строки щодо рішення за позовом України проти РФ

КИЇВ. 7 червня. УНН. Міжнародний суд ООН повідомить сторони про рішення за позовом України проти РФ "у нормальний термін". Водночас, за прогнозами МЗС, рішення можна буде отримати вже до кінця року. Про це сказала журналістам після завершення сьогоднішніх слухань агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.