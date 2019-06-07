Суд ООН спрогнозировал сроки касательно решения по иску Украины против РФ

КИЕВ. 7 июня. УНН. Международный суд ООН сообщит стороны о решении по иску Украины против РФ "в нормальный срок". В то же время, по прогнозам МИД, решение можно будет получить уже до конца года. Об этом сказала журналистам после завершения сегодняшних слушаний агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.