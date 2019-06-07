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Суд ООН спрогнозировал сроки касательно решения по иску Украины против РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Международный суд ООН сообщит стороны о решении по иску Украины против РФ "в нормальный срок". В то же время, по прогнозам МИД, решение можно будет получить уже до конца года. Об этом сказала журналистам после завершения сегодняшних слушаний агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.

"Суд определил, что сообщит стороны в нормальный срок. То есть это уже для того, чтобы они сообщили, когда вынесут решение о предыдущих возражениях России касательно юрисдикции и о том, как будут потом продолжаться процедуры", - пояснила Зеркаль.

В то же время, по ее прогнозам, решение о юрисдикции будет готово к концу текущего года.

"Первые прогнозы - еще до конца года получим решение по юрисдикции", - добавила она.

По словам заместителя министра, Россия не просто затягивает данный судебный процесс, но вообще не хочет нести ответственность по любому противоправному действию, которое она совершает.

"Поэтому они выискивают любую возможность, чтобы уйти от ответственности. Вся эта игра называется "поймай меня, если сможешь". Если не сможешь, то мы будем использовать все возможности, чтобы избежать любой ответственности. Мы не хотим дать им такой возможности. Мы надеемся, что суд примет нашу позицию по отклонению российских возражений по нашему иску и перейдет к рассмотрению дела по существу", - добавила она.

Напомним, в пятницу Зеркаль на слушаниях в Международном Суде ООН представила окончательные ходатайство Украины.

Украинские Национальные Новости

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