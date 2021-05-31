В России заявили о снятии "водной блокады" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В оккупированном Крыму Россия обустроила временный водопровод, проложенный силами Минобороны, что позволило снять так называемую "водную блокаду" полуострова. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"Важно отметить, что вооруженные силы участвуют в решении общественно важных вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км", - сказал Шойгу.
Министр добавил, что это позволило снять "водную блокаду" полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.
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Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что "водная блокада" оккупированного Крыма со стороны Украины способствует росту международной напряженности.
По его словам, "продолжаюшаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с последствиями, которые трудно предусмотреть".
Добавим
Как сообщал УНН, в Крыму три водохранилища приближаются к "мертвому объему".
В частности, в течение 2020 года суммарный запас воды в водохранилищах Крыма составил 31,308 млн куб.м, что на 61,672 млн куб.м меньше, чем по состоянию на начало года.
Так, филиал "Воды Крыма" в Алуште провел переговоры с владельцами источников по вопросу приобретения у них воды.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление подачи днепровской воды в аннексированный Крым возможно только после его деоккупации.