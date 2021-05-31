У Росії заявили про зняття "водної блокади" в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. В окупованому Криму Росія облаштувала тимчасовий водопровід, прокладений силами Міноборони, що дозволило зняти так звану "водну блокаду" півострова. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає УНН з посиланням на ТАСС.
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"Важливо відзначити, що збройні сили беруть участь у вирішенні загальносуспільних питань. Для безперебійного водопостачання населення Криму прокладено тимчасовий водопровід загальною протяжністю 32 км", - сказав Шойгу.
Міністр додав, що це дозволило зняти "водну блокаду" півострова до завершення будівництва магістрального водопроводу.
Доповнення
Заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Ілля Тимохов на міжнародній онлайн-конференції заявив, що "водна блокада" окупованого Криму з боку України сприяє зростанню міжнародної напруженості.
За його словами, "водна блокада півострова, що триває, може привести до чергової гуманітарної катастрофи з наслідками, які важко передбачити".
Додамо
Як повідомляв УНН, у Криму три водосховища наближаються до "мертвого обсягу".
Зокрема, протягом 2020 року сумарний запас води у водосховищах Криму склав 31,308 млн куб.м, що на 61,672 млн куб.м менше, ніж станом на початок року.
Так, філія "Води Криму" в Алушті провела переговори з власниками джерел з питання придбання у них води.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води до анексованого Криму можливо тільки після його деокупації.