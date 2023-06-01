В россии заявили о задержании украинца возле воинской части тверской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В россии заявили о задержании якобы украинца с рацией и четырьмя телефонами возле воинской части ракетных войск стратегического назначения в тверской области. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что мужчину подозревают в шпионаже и попытке организовать диверсию.
По информации росСМИ, 43-летний мужчина по имени Руслан якобы пытался тайком пробраться к запретной территории. На подходах к ограждению его заметили караульные и сразу вызвали группу быстрого реагирования, которая и задержала "диверсанта". При себе у него якобы оказались три сенсорных телефона, один кнопочный, портативная радиостанция, пауэрбанк и немного еды.
Как утверждают в россии, Руслан якобы приехал в рф из Хмельницкой области и обосновался в поселке сележарово тверской области, где занимался продажей древесины.
Напомним
Ночью, в российском белгороде прогремели взрывы. Губернатор белгородской области вячеслав гладков написал о якобы работе ПВО в городе.