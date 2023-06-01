У росії заявили про затримання українця біля військової частини тверської області

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Зазначається,що чоловіка підозрюють у шпигунстві та спробі організувати диверсію.

За інформацією росЗМІ, 43-річний чоловік на ім'я Руслан нібито намагався потай пробратися до забороненої території. На підходах до огорожі його помітили вартові і відразу викликали групу швидкого реагування, яка і затримала "диверсанта". При собі у нього нібито виявилися три сенсорні телефони, один кнопковий, портативна радіостанція, пауербанк і трохи їжі.

Як стверджують у росії, Руслан нібито приїхав до рф з Хмельницької області та влаштувався у селищі селіжарово тверської області, де займався продажем деревини.

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Вночі, у російському бєлгороді пролунали вибухи. Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков написав про нібито роботу ППО у місті.