В России был зафиксирован очередной рекорд смертности от COVID-19. Впервые за сутки скончались более 1100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 1106 человек, сообщает федеральный оперштаб, пишет УНН.
Детали
Это новый максимум с начала пандемии.
В общей сложности, по официальным данным, от коронавируса в стране умерли 232 775 человек.
На утро 26 октября зафиксированы 36 446 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 3,91% меньше, чем вчера (37 930). Общее число заразившихся по стране достигло 8 316 019 человек.
Выздоровели 7 213 584 человек, в том числе за последние 24 часа из больниц выписались 26 973 пациента.
Дополнение
Осенью 2021 года из-за распространения штамма дельта в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. Оперативный штаб почти ежедневно отчитывается об антирекордах по количеству заболевших и умерших от ковида. При этом в Минздраве РФ считают, что пик заболеваемости в стране еще не достигнут. С 30 октября по 7 ноября в стране объявлен режим нерабочих дней. В некоторых регионах он начнет действовать раньше.
Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных АР Крым и Севастополя.