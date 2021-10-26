У Росії зафіксували черговий рекорд смертності від COVID-19. Вперше за добу померли більше 1100 осіб

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 11734 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 68833 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 119052 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 103843 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 112485 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 84396 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 73493 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 160951 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87006 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 258803 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 36389 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 33083 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 31531 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 38052 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 19777 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 125946 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 160936 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 258789 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 429746 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 418280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 26303 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 32087 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 32735 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 34046 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 83863 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Росії зафіксували черговий рекорд смертності від COVID-19. Вперше за добу померли більше 1100 осіб

Київ • УНН

 • 20741 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Минулої доби у Росії від коронавірусу померли 1106 осіб, повідомляє федеральний оперштаб, пише УНН.

У Росії зафіксували черговий рекорд смертності від COVID-19. Вперше за добу померли більше 1100 осіб

Деталі

Це новий максимум із початку пандемії.

Загалом, за офіційними даними, від коронавірусу в країні померло 232 775 осіб.

На ранок 26 жовтня зафіксовано 36 446 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Це на 3,91% менше, ніж учора (37 930). Загальна кількість інфікованих по країні, досягла 8 316 019 осіб.

Одужали 7 213 584 особи, зокрема за останні 24 години з лікарень виписалися 26 973 пацієнти.

Доповнення

Восени 2021 року через поширення штаму дельта в Росії почався новий спалах захворюваності на COVID-19. Оперативний штаб майже щодня звітує про антирекорди за кількістю хворих і померлих від ковіду. При цьому в МОЗ РФ вважають, що піку захворюваності в країні ще не досягнуто. З 30 жовтня по 7 листопада в країні оголошено режим неробочих днів. У деяких регіонах він почне діяти раніше.

Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих АР Крим та Севастополя.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07