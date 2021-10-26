У Росії зафіксували черговий рекорд смертності від COVID-19. Вперше за добу померли більше 1100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Минулої доби у Росії від коронавірусу померли 1106 осіб, повідомляє федеральний оперштаб, пише УНН.
Деталі
Це новий максимум із початку пандемії.
Загалом, за офіційними даними, від коронавірусу в країні померло 232 775 осіб.
На ранок 26 жовтня зафіксовано 36 446 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Це на 3,91% менше, ніж учора (37 930). Загальна кількість інфікованих по країні, досягла 8 316 019 осіб.
Одужали 7 213 584 особи, зокрема за останні 24 години з лікарень виписалися 26 973 пацієнти.
Доповнення
Восени 2021 року через поширення штаму дельта в Росії почався новий спалах захворюваності на COVID-19. Оперативний штаб майже щодня звітує про антирекорди за кількістю хворих і померлих від ковіду. При цьому в МОЗ РФ вважають, що піку захворюваності в країні ще не досягнуто. З 30 жовтня по 7 листопада в країні оголошено режим неробочих днів. У деяких регіонах він почне діяти раніше.
Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих АР Крим та Севастополя.