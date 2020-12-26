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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В России запретили импорт медицинских масок

Киев • УНН

 • 19758 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Правительство России временно запретило государственные закупки импортных медицинских масок. Об этом сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на правительственное постановление, передает УНН.

В России запретили импорт медицинских масок

Решение будет действовать до конца будущего года.

2 ноября Министерство промышленности и торговли России предложило запретить закупки маски за рубежом, чтобы поддержать российских производителей.

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Весной на фоне роста заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в регионах России возник дефицит масок. В некоторых регионах, в том числе Москве, его начали ощущать еще в феврале 2020 года.

На фоне дефицита начали расти цены. В какой-то момент в Москве они выросли на 900%. Тогда Россия запретила экспорт масок и бинтов, предприятия увеличили производство.

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