В России запретили импорт медицинских масок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Правительство России временно запретило государственные закупки импортных медицинских масок. Об этом сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на правительственное постановление, передает УНН.
Решение будет действовать до конца будущего года.
2 ноября Министерство промышленности и торговли России предложило запретить закупки маски за рубежом, чтобы поддержать российских производителей.
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Весной на фоне роста заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в регионах России возник дефицит масок. В некоторых регионах, в том числе Москве, его начали ощущать еще в феврале 2020 года.
На фоне дефицита начали расти цены. В какой-то момент в Москве они выросли на 900%. Тогда Россия запретила экспорт масок и бинтов, предприятия увеличили производство.