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У Москві скасували масові новорічні гуляння через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Влада Москви через пандемію прийняла рішення в цьому році не проводити масових новорічний гулянь. Про це заявив мер столиці Росії Сергій Собянін в інтерв'ю Першому каналу, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"До Нового року ще далеко. Але тим не менше масові заходи, очевидно, проводитися не будуть у цій ситуації. Тому ми прийняли рішення про заборону масових культурних заходів, включаючи в тому числі і великі різдвяні заходи", - сказав він.

Як повідомляв УНН, цього понеділка в Росії було зареєстровано 21 798 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, що стало новим рекордом добового приросту захворювань.

Найбільше хворих, зокрема, виявили в Москві - 6897 людей за добу.

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