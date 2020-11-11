У Москві скасували масові новорічні гуляння через коронавірус

"До Нового року ще далеко. Але тим не менше масові заходи, очевидно, проводитися не будуть у цій ситуації. Тому ми прийняли рішення про заборону масових культурних заходів, включаючи в тому числі і великі різдвяні заходи", - сказав він.

Як повідомляв УНН, цього понеділка в Росії було зареєстровано 21 798 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, що стало новим рекордом добового приросту захворювань.

Найбільше хворих, зокрема, виявили в Москві - 6897 людей за добу.