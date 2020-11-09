Пандемия: в России зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. По состоянию на утро 9 ноября в России зарегистрированы 21 798 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, пишет УНН со ссылкой на федеральный штаб по борьбе с вирусом.
Это новый рекорд суточного прироста заболеваний. Больше всего заболевших в Москве (+6897 человек за сутки), Петербурге (+1403) и Московской области (+660).
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, общее число инфицированных в стране достигло 1 796 132 человек.
За минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 256 пациентов, а всего с начала распространения вируса в стране — 30 793 человека.
Выздоровели в общей сложности 1 335 141 человек, в том числе 10 722 пациента выписались из больниц за минувшие сутки.
За последние 24 часа в России проведены 526 тысяч тестов на коронавирус, а всего с начала эпидемии — свыше 65,2 миллиона лабораторных исследований, сообщает Роспотребнадзор.
Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.