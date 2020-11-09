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10:59 • 81696 просмотра

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Пандемия: в России зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 за сутки

Пандемия: в России зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 за сутки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. По состоянию на утро 9 ноября в России зарегистрированы 21 798 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, пишет УНН со ссылкой на федеральный штаб по борьбе с вирусом.

Это новый рекорд суточного прироста заболеваний. Больше всего заболевших в Москве (+6897 человек за сутки), Петербурге (+1403) и Московской области (+660).

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, общее число инфицированных в стране достигло 1 796 132 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 256 пациентов, а всего с начала распространения вируса в стране — 30 793 человека.

Выздоровели в общей сложности 1 335 141 человек, в том числе 10 722 пациента выписались из больниц за минувшие сутки.

За последние 24 часа в России проведены 526 тысяч тестов на коронавирус, а всего с начала эпидемии — свыше 65,2 миллиона лабораторных исследований, сообщает Роспотребнадзор.

Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.

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