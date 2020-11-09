Пандемія: у Росії зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Станом на ранок 9 листопада в Росії зареєстровані 21 798 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, пише УНН з посиланням на федеральний штаб по боротьбі з вірусом.
Це новий рекорд добового приросту захворювань. Найбільше хворих у Москві (+6897 осіб за добу), Петербурзі (+1403) і Московській області (+660).
Як повідомляє оперативний штаб по боротьбі з вірусом, загальна кількість інфікованих в країні досягла 1 796 132 осіб.
За минулу добу від COVID-19 померли ще 256 пацієнтів, а всього з початку поширення вірусу в країні — 30 793 особи.
Одужали в цілому 1 335 141 чоловік, в тому числі 10 722 пацієнта виписалися з лікарень за минулу добу.
За останні 24 години в Росії проведено 526 тисяч тестів на коронавірус, а всього з початку епідемії — понад 65,2 мільйона лабораторних досліджень, повідомляє Роспотребнадзор.
Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.