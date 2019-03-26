В России по подозрению в мошенничестве задержали экс-министра

Абызов был министром РФ по координации дильности открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда этот пост был ликвидирован. В последнее время экс-министр проживал в Италии и США, однако правоохранителям удалось “заманить” его в Россию, где он и был арестован.

По данным следствия, Абызов с соучастниками путем обмана акционеров двух энергокомпаний, работающих в Новосибирской области, похитил средства этих компаний и вывел за границу. Экс-министру грозит до 20 лет заключения.

Сейчас Абызов вину в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей — не признает.

“Вину Абызов не признает. Следователи нам сообщили, что завтра после 10:00 (9:00 по киевскому времени) в Басманном суде Москвы ему будет избрана мера пресечения”, — сказал защитник.

Как сообщал УНН, суд в столице России Москве арестовал члена Совета федерации (верхней палаты парламента России) от северокавказского региона Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова до 30 марта.