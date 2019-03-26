У Росії за підозрою у шахрайстві затримали екс-міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Колишній міністр РФ у справах відкритого уряду Михайло Абизов був затриманий у вівторок, 26 березня. Його обвинувачують у масштабному шахрайстві та створенні організованого злочинного угруповання в рамках розслідування кримінальної справи щодо виведення з Росії вкрадених чотирьох мільярдів рублів (приблизно 55 мільйонів євро). Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
Абизов був міністром РФ з координації дільності відкритого уряду з травня 2012 року до травня 2018 року, коли цю посаду було ліквідовано. Останнім часом екс-міністр проживав в Італії та США, проте правоохоронцям вдалося “заманити” його до Росії, де він і був заарештований.
За даними слідства, Абизов зі співучасниками шляхом обману акціонерів двох енергокомпаній, що працюють у Новосибірській області, викрав кошти цих компаній та вивів за кордон. Екс-міністру загрожує до 20 років ув’язнення.
Наразі Абизов провину в організації злочинного співтовариства і розкраданні 4 млрд рублів не визнає.
“Провину Абизов не визнає. Слідчі нас повідомили, що завтра після 10:00 (9:00 за київським часом) в Басманному суді Москви щодо нього буде обрано запобіжний захід”, — сказав захисник.
Як повідомляв УНН, суд у столиці Росії Москві заарештував члена Ради федерації (верхньої палати парламенту Росії) від північнокавказького регіону Карачаєво-Черкесії Рауфа Арашукова до 30 березня.