У Росії за підозрою у шахрайстві затримали екс-міністра

КИЇВ. 27 березня. УНН. Колишній міністр РФ у справах відкритого уряду Михайло Абизов був затриманий у вівторок, 26 березня. Його обвинувачують у масштабному шахрайстві та створенні організованого злочинного угруповання в рамках розслідування кримінальної справи щодо виведення з Росії вкрадених чотирьох мільярдів рублів (приблизно 55 мільйонів євро). Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.