У Росії суд ухвалив заарештувати члена верхньої палати парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Суд у столиці Росії Москві заарештував члена Ради федерації (верхньої палати парламенту Росії) від північнокавказького регіону Карачаєво-Черкесії Рауфа Арашукова до 30 березня. Засідання відбулося в закритому режимі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Перед засіданням адвокат заявив, що його підзахисному надходили погрози з вимогою визнати провину.
Як повідомляв УНН, 30 січня російського сенатора від Карачаєво-Черкесії, члена партії “Єдина Росія” Рауфа Арашукова затримали під час засідання Ради Федерації за вбивство, вчинене в 2010 році. На затриманні були присутні генеральний прокурор РФ Юрій Чайка та голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.
Арашукова підозрюють у двох вбивствах, організації злочинного співтовариства і в тиску на свідка.
Його батькові Раулю Арашукову висунуті звинувачення в створенні злочинного співтовариства і шахрайстві в особливо великому розмірі. Слідство вважає, що він пов’язаний із розкраданням природного газу у компанії “Газпром” на суму понад 30 мільярдів рублів.