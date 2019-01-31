У Росії суд ухвалив заарештувати члена верхньої палати парламенту

Перед засіданням адвокат заявив, що його підзахисному надходили погрози з вимогою визнати провину.

Як повідомляв УНН, 30 січня російського сенатора від Карачаєво-Черкесії, члена партії “Єдина Росія” Рауфа Арашукова затримали під час засідання Ради Федерації за вбивство, вчинене в 2010 році. На затриманні були присутні генеральний прокурор РФ Юрій Чайка та голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

Арашукова підозрюють у двох вбивствах, організації злочинного співтовариства і в тиску на свідка.

Його батькові Раулю Арашукову висунуті звинувачення в створенні злочинного співтовариства і шахрайстві в особливо великому розмірі. Слідство вважає, що він пов’язаний із розкраданням природного газу у компанії “Газпром” на суму понад 30 мільярдів рублів.