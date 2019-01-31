В России суд постановил арестовать члена верхней палаты парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Суд в столице России Москве арестовал члена Совета федерации (верхней палаты парламента России) от северокавказского региона Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова до 30 марта. Заседание состоялось в закрытом режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Перед заседанием адвокат заявил, что его подзащитному поступали угрозы с требованием признать вину.
Как сообщал УНН, 30 января российского сенатора от Карачаево-Черкесии, члена партии "Единая Россия" Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совета Федерации за убийство, совершенное в 2010 году. На задержании присутствовали генеральный прокурор России Юрий Чайка и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Арашукова подозревают в двух убийствах, организации преступного сообщества и в давлении на свидетеля.
Его отцу Раулю Арашукову выдвинуты обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он связан с хищением природного газа в компании "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей.