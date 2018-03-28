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В России признали наличие разведчиков среди высланных дипломатов

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"В числе сотрудников МИД есть и офицеры нашей службы", — сказал Нарышкин.

По его словам, их немного, они обеспечивали безопасность российских посольств.

Директор СВР добавил, что среди высылаемых дипломатов были и "лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале".

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины направила в МИД Украины доказательства по целенаправленной деятельности в ущерб государству 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории.

Также напомним, что СБУ закрыла въезд в Украину 23 выдворенным из Британии россиянам, причастным к разведывательным службам РФ.

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