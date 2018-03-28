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У Росії визнали наявність розвідників серед висланих дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Серед висланих західними країнами представників російських дипмісій є офіцери зовнішньої розвідки. Про це заявив директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Серед співробітників МЗС є і офіцери нашої служби", - сказав Наришкін.

За його словами, їх небагато, вони забезпечували безпеку російських посольств.

Директор СЗР додав, що серед висланих дипломатів були і "особи, які були офіційно представлені в цих країнах як співробітники СЗР, які забезпечували взаємодію зі спецслужбами цих країн на так званому партнерському каналі".

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України направила в МЗС України докази цілеспрямованої діяльності на шкоду державі 13 російських дипломатів, щодо яких було прийнято рішення про видворення з української території.

Також нагадаємо, що СБУ закрила в'їзд в Україну 23 видвореним з Британії росіянам, причетним до розвідувальних служб РФ.

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