В России обнаружили уже более 818 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 5635
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В России выявлено уже 818 120 случаев COVID-19, за последние сутки выявлено 5635. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РФ "Стопкоронавирус.рф".
"За последние сутки в России выявлено 5635 больных новой коронавирусной инфекцией (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в 84 регионах, из них 1404 случая (24,9%) - активно, у контактных лиц, без клинических проявлений болезни. Всего в стране... выявлено 818120 больных в 85 регионах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки зафиксировано 85 летальных случаев. За весь период в России из-за коронавируса умерли 13354 человека.
Как сообщалось в УНН, в Украине на утро 27 июля зафиксировано уже 65656 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев несколько снизилось - более 800.